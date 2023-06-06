وزير الصحة: مصر تستقبل 10 آلاف مولود كل 40 ساعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن التعداد السكاني لمصر وصل إلى 105 ملايين نسمة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء في 1 يونيو 2023.

وتابع عبدالغفار، أن مصر تستقبل كل 24 ساعة 5.683 مولود، بمعنى أنه في أقل من 40 ساعة يولد 10 آلاف طفل جديد، ما يكلف الدول المصرية يوميًا 9 أسرة بالنظم العالمية بمعدل 58 مليون جنيه، إلى جانب طواقم طبية ووحدات رعاية طبية بــ 27 مليون جنيه.

وأوضح أن الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي بلغ 222 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 ـ 2023، مقارنة بــ 32 مليار جنيه في 2014.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، أن مجلة فوربس الأمريكية أشادت بالتجربة المصرية في التغلب على الالتهاب الكبدي الوبائي ، وقارنت ما تم في مصر بما تم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من التغلب على الالتهاب الكبدي الوبائي، رغم الإمكانيات الضخمة، متابعًا أن مصر تكلفة 4 مليارات جنيه في ملف القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز.