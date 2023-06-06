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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

تفوق طبي مصري في التغلب على الالتهاب الكبدي الوبائي

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي بلغ 222 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 ـ 2023 ، مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014. 

 

 وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن مجلة فوربس الأمريكية أشادت بالتجربة المصرية في التغلب على الالتهاب الكبدي الوبائي، وقارنت ما تم في مصر بما تم في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من التغلب على الالتهاب الكبدي الوبائي، رغم الإمكانات الضخمة، متابعًا أن مصر تضع تكلفة 4 مليارات جنيه في ملف القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي. 

 

 جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز. 

  

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