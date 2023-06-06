الدولي للكتاب يناقش «ظلال زرقاء» لـ زين عبد الهادي.. الخميس

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في السادسة مساء الخميس المقبل، حفل توقيع ومناقشة ديوان «ظلال زرقاء.. على حائط أبيض مائل» للدكتور زين عبد الهادي.



يشارك في المناقشة كل من الكاتبة شرين العدوي، والكاتبة نانسي إبراهيم، ويدير المناقشة الكاتبة رابعة الختام، في حضور مجموعة من المثقفين والكتاب، ومحبي زين عبد الهادي.

ومن أجواء الديوان:

للعصافير التي تغني على الشجر

قلبي شجر

روحي شجر

غنوا دائما

غنائكم يتردد في أعماقي

أنا الذي لا يعرف من الكتابة

سوى ظلال الماضي

وألق الطفولة ومهد الغواية

وحروف العزلة

أنا الذي يعشق عصفورًا شاحبًا

يحلق في غبشة الفجر

لا يراه غيري

فأنا الوحيد المجنون في مدينة لا يسكنها سوى

الأشباح والملائكة

زين عبد الهادي



«زين عبد الهادي»، باحث وروائي مصري، نشر له العديد من الأعمال العلمية والإبداعية، حاصل على درجة أستاذ في علوم المعلومات، ويشغل منصب رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان منذ 2004، كما شغل منصب مستشار المعلومات وتطوير النظم – المنظمة العربية للتنمية الإدارية منذ 2005 حتى أكتوبر 2008.

حصل عبد الهادي على ليسانس المكتبات من قسم المكتبات والمعلومات، بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1979 بتقدير جيد جدا، ثم نال درجة الماجستير في علم المعلومات من ذات القسم عام 1995، وكانت أطروحة الرسالة بعنوان «بناء نظام خبير للخدمات المرجعية في مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار».

حصل على درجة الدكتوراه من نفس القسم في علم المعلومات عام 1998 وكانت أطروحة الرسالة بعنوان «مراصد البيانات المباشرة في مصر: دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها»، عمل زين عبد الهادي مديرا لدار الكتب المصرية اعتبارا من مايو 2011، ثم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية اعتبارا من ديسمبر 2011 وحتى منتصف مايو 2012، وقد قام زين عبد الهادي بإجراء كثير من الإصلاحات خلال تلك الفترة الوجيزة، يعمل زين عبد الهادي حاليا رئيسا لقسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة حلوان، كم يقوم بكتابة الروايات والأعمال الفكرية