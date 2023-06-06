عاجل
السيسي: كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي لإفريقيا
الثلاثاء 06 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل دورة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بقنا

جانب من الدورة
جانب من الدورة

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، دورة تدريبية بعنوان "التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية"، لأعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز الشباب ، ضمن خطة دعم أنشطة الجوالة .

وشارك في الدورة ١٠٠  من عشائر جوالة وجوالات مراكز شباب محافظة قنا، حيث شملت مراكز شباب المحازرة، شباب الخوالد ،الدولة، نجع حمادي ، العزازية،  الحراجية.

خلق بيئة آمنة من المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح 

وتناولت الدورة عددا من المحاور منها مفهوم المخلفات الإلكترونية، أنواعها، أضرارها، دور الدولة في المكافحة الآمنة للمخلفات الإلكترونية، ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك لنشر الوعي البيئي بأهمية هذه المشكلة.

 

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

تنديدات أوكرانية واسعة بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا

حادث انقلاب ميكروباص يصيب 5 أشخاص

أرقام قياسية لأبطال الرماية في بطولة العالم بندقية ومسدس وخرطوش للناشئين
الجريدة الورقية