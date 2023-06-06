الشباب والرياضة تواصل دورة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بقنا

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، دورة تدريبية بعنوان "التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية"، لأعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز الشباب ، ضمن خطة دعم أنشطة الجوالة .

وشارك في الدورة ١٠٠ من عشائر جوالة وجوالات مراكز شباب محافظة قنا، حيث شملت مراكز شباب المحازرة، شباب الخوالد ،الدولة، نجع حمادي ، العزازية، الحراجية.

خلق بيئة آمنة من المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح

وتناولت الدورة عددا من المحاور منها مفهوم المخلفات الإلكترونية، أنواعها، أضرارها، دور الدولة في المكافحة الآمنة للمخلفات الإلكترونية، ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك لنشر الوعي البيئي بأهمية هذه المشكلة.