طلائع المنيا تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

انطلقت اولى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للبيئة ، تحت شعار دحر التلوث البلاستيكى والطريق الى cop27، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية النشء،؟ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء بمركز شباب صفط الشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، وتوجيهات ومتابعة الإدارة المركزية لتنمية النشء بقيادة جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين، الدكتور عبدالله محى الدين مدير إدارة الثقافى والبيئى، مايسة الديب، نسرين حمدى مسئولى أندية المناخ والبيئة بالمركزية لتنمية النشء.

الجدير بالذكر ان العالم يحيي يوم 5 يونيو من كل عام يوم البيئة العالمي ،والذى يعتبر الوسيلة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة .

ويحتفل بهذا اليوم سنويا منذ عام 1973، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي بهدف، إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية التى تضر بالصحة والإقتصاد والبيئة، تعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة ومع قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتلك الاحتفالات.

ويشارك أكثر من 150 بلداً كل عام في هذه الإحتفالات ، وتتبنى الشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات والحكومات والمشاهير ، من جميع أنحاء العالم العلامة التجارية ليوم البيئة العالمي لدعم القضايا البيئية.

ووقع الإختيار على دولة كوت ديفوار بالشراكة مع هولندا ، لإستضافة احتفالات هذا العام ، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم العالمي للبيئة أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية ويشارك عشرات الملايين من الأشخاص جنباً إلى جنب مع الحكومات والشركات والمدن والمنظمات المجتمعية.

ولقد حظرت كوت ديفوار إستخدام الأكياس البلاستيكية منذ عام 2014، مما يدعم التحول إلى العبوات القابلة لإعادة الاستخدام، وقد أصبحت أبيدجان، أكبر مدينة في البلاد، أيضاً مركزا للشركات الناشئة التي تتطلع إلى دحر التلوث البلاستيكي ، و تقليل إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام ، والذي يمكن بل ولابد من استبدالها ببدائل دائمة ومستدامة.

وتمت مناقشة جميع هذه الآليات والفعاليات ، مع طلائع شعبة نادى المناخ والبيئة ، من خلال تنفيذ ندوة بيئية تفاعلية ، أعقبها تنفيذ مسابقة بيئية عن جميع ماتم عرضه أثناء الندوة ، وتوزيع بعض الهدايا العينية على أبناءنا الطلائع المتميزين .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية لشئون الشباب، احمد مصطفى وكيل المديرية لشئون الرياضة، متابعة تنفيذ محسن عمر عبدالجواد مدير إدارة تنمية النشء، عبير محمد حسان مسئول شعبة نادى المناخ والبيئة.