قطار روسي ينهي حياة ربة منزل بطهطا

توفيت ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج صدمها قطار روسي حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقلها لمستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لقسم شرطة طهطا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي الإسكندرية – أسوان بالمدعوة "آية . ح . م . ا" 30 سنة ربة منزل وتقيم دائرة القسم حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه وفاتها .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وبسؤال شقيقها "محمود . ح . م . ا" 26 سنة ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .