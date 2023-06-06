شباب ورياضة قنا تبدأ فعاليات التصفيات للمرحلة التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة

بدأت الإدارة المركزيه للتنمية الرياضية، و الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا "الاداره العامه للرياضة" تنفيذ فاعليات دوري الأندية الصغيره بالأحياء الشعبيه النسخه التاسعة تحت شعار" دوري الشوارع والاحياء والساحات الشعبية " في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة.

وذلك خلال الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2023، حيث يتم التنفيذ على مستوي 8 ادارات شباب فرعية بإجمالي عدد 64 فريق، وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل ممارسة الرياضة هدفا لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقاً لاستراتيجيتها التي تساهم في بناء الانسان .

تنفيذ الدوري يرتكز على دمج المرحلة السنية من 2006 وحتى 2010، أما تنس الطاولة فيتكون من 64 شاب وفتاة الرياضة، بهدف إبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضيا، بالإضافة إلى محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا وتوجيهات الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا ومصطفى جبل وكيل المديرية للرياضه والدكتور كريم حمدي امبادر مدير إدارة الرياضة.

ونظم مركز شباب المحارزة، التابع لإدارة شباب أبو تشت، مسابقة بحثية تحت شعار كيفية إدارة الوقت، ضمن خطة النشاط بمركز شباب المحارزة التابع لإدارة شباب ابوتشت.

وأكد الدكتور عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، أهمية الوقت وكيفية استغلاله.

ولفت وكيل المديرية للشباب، إلى وعي الطلائع والشباب باستثمار الوقت، وأضاف أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام ادارة شباب أبوتشت، أهمية الوقت وعمل خطة عمل وعدم إهدار الوقت.

وقال مدير مركز شباب حسني أحمد، أن هذا المشروع ضمن خطة نشاط المركز وضمن الفئة العمرية طلائع.