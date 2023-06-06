مدير المركز الدولي للأسماك: نتوقع تراجع كبير في أسعار الأسماك نهاية العام

قال الدكتور أحمد نصرالله، مدير المركز الدولي للأسماك بالعباسة بمحافظة الشرقية، إن قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد، ويمكن أن يساهم كأحد مصادر الدخل القومي، ومصدر من مصادر الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الأسماك تعتبر بروتينا صحيا.

وأكد أن المزارع السمكية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك ليصل إلى ٢.٣ مليون طن عام ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ١.٥ مليون طن عام ٢٠١٥ ، لافتا إلى أن الدولة أقامت في الأربع سنوات الأخيرة الكثير من المزارع السمكية منها مزرعة بركة غليون وشرق قناة السويس والتى تساهم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو ١٥ ألف فرصة عمل.

وأشار مدير الدولي للأسماك، اليوم الثلاثاء، على نسخة منه، على نجاح مصر في الوصول لنسبة 80٪؜ من الاكتفاء الذاتي في الأسماك، ووصل معدل استهلاك الفرد إلى ١٩.٧ كجم في السنة مقارنة بـ ٢٠.٥ كجم كمعدل عالمي، مشيدا بالمبادرة الحكومية الرئاسية “بر أمان” لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” وجهاز تنمية الثروة السمكية.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية"بر أمان" تغطي 42 ألف صياد، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الأول افريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، والثالث عالمياً في انتاج أسماك البلطي، ويعد ذلك مرحلة الانطلاقة لمصر في مجال الثروة السمكية، منوها إلى أن الرئيس السيسى يدعم الثروة السمكية والصيادين بشكل غير مسبوق والقادم أفضل.

وذكر مدير المركز الدولي للأسماك بالعباسة، أن قطاع الإستزراع السمكي في مصر يحقق طفرة كبيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع المهم لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين، حيث تم زيادة المزارع واستخدام احدث التقنيات في الاهتمام بعمليات التربية، لافتا الى أن التوجبهات الرئاسية الاخيرة بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية والصويا مدخلات الاعلاف وتشجيع المزراعين على الزراعة، ومنحهم حوافز؛ سيكون لهم مردود إيجابي في تراجع أسعار الاعلاف وتصنعيها محليا بدلا من إستيراد المواد الخام، متوقعا تراجع كبير في أسعار الأسماك نهاية العام الحالي.