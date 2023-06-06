إنطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن إنطلاق الحملة التنشيطيه لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان والتي تأتي بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بالوزارة .

ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة تستمر لمدة 15 يوما وتنفذ على مرحلتين وبدأت المرحلة الأولى أمس الأحد الموافق 5 من شهر يونيو الجاري في ستة مراكز هي طما، جهينة، المنشاه، دار السلام، أخميم، ساقلتة، ومن المقرر لها أن تستمر لمده أسبوع ثم يليها المرحلة الثانية وتستهدف خمس مراكز وهي سوهاج ،طهطا، المراغه، البلينا، جرجا .

وقالت الدكتورة عبير ابو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعية بالصحة الإنجابية لافتة إلى أن جميع الخدمات المقدمة بالمجان ويتم تقديم الخدمات عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ووحدات رعاية الأسرة وكذلك عن طريق العيادات المتنقله التي تجوب القري والأماكن البعيدة .

وأكد "النجار" أن وزارة الصحة تحرص على توفير وسائل عديدة متميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الإستخدام وخفض معدلات الانجاب بالمحافظة .