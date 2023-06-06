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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القصير يؤكد التعاون مع الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دان جوستافسون مستشار المدير العام للفاو بروما وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر مدير المكتب الإقليمي للفاو بالقاهرة.

واشاد القصير بالتعاون وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ ال COP27، علي ان يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة علي اولويات مؤتمرات المناخ القادم ال COP 28 ، 

أكد القصير ضرورة التركيز على قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

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التعاون مع الفاو

أشار القصير إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الانذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل والتي تحظي باهتمام من الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه،

 ولفت ‏وزير الزراعة إلي أهمية التعاون مع الفاو لدعم مركز الاقصر التنسيقي والذي يهدف إلى تعاون الجنوب الجنوب لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضع اقتصادي واجتماعي افضل للمزارعين وكذا بناء القدرات للاشقاء الأفارقة.

 ومن جانبه أكد جوستافسون على أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة الفاو حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة والذي أنشئ عام ١٩٧٤ مما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية، كما أعرب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي وصفه بالصرح التاريخي وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.

 ‏حضر اللقاء الدكتور نصر الدين الحاج مدير المكتب القطري للفاو بالقاهرة، وعن الجانب المصري الدكتور سعد موسي  المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.

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