مفتي الجمهورية يصل بلجراد في مستهلِّ زيارته الرسمية إلى صربيا

وصل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إلى العاصمة الصربية بلجراد، في زيارة رسمية تبدأ اليوم وتستمر حتى ٩ من يونيو، حيث يلتقي فضيلته برئيس الجمهورية الصربي، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية.

مفتى بلجراد والسفير المصرى يستقبلان د. شوقى علام



وكان في استقبال فضيلة المفتي عند الوصول سماحة الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد، والسفير باسل صلاح السفير المصري في بلجراد، وممثلون عن وزارتَي العدل والشئون الدينية في صربيا.



من المرتقب أن يلتقي فضيلة الدكتور شوقي علام برئيس الجمهورية الصربي ألكسندر فوتشيتش، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقي بكلٍّ من السيد إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية، والسيد فلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.



‎كما يلتقي فضيلته سماحة الشيخ مولود دوديتش، رئيس المشيخة الإسلامية في صربيا، وسماحة مفتي بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش، والبطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، وسيجتمع أيضًا بالسيد حسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، كما سيلقي فضيلته محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد حول: "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".

‎من جانبه أكد الدكتور ابراهيم مستشار مفتي الجمهورية أن هذه الزيارة الرسمية تأني في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب؛ من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، وتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب

كانت قد كرَّمت دولة كازاخستان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بمنحه وسام "شفاعة"؛ تقديرًا لجهوده في نشر السلام العالمي.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أقامته كازاخستان بمناسبة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه. وقد حظي التكريم بحضور رفيع المستوى لرئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، والمفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، وسفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة، فضلًا عن عدد من الشخصيات المصرية البارزة، على رأسهم: فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومعالي وزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

