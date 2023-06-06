الانتهاء من تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة

أعلنت الشركات المنفذة لمشروع تطوير منطقة الفسطاط الانتهاء من تطوير وإنشاء ساحة مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط وإنشاء حديقة تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان تقريبا تقع خلف متحف الحضارات.

وأعلنت الشركات المنفذة، الانتهاء من إنشاءات ساحة مسجد عمرو بن العاص، على مساحة 12 ألف م2، ويضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، بالإضافة إلى حديقة الاستقبال، وممشي البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبني متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

كما أعلنت أيضًا تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ويشار إلى أن المشروع يضم 8 مناطق مختلفة الأنشطة على كامل المساحة، فتم انشاء ساحة مسجد عمرو بن العاص، على مساحة 12 ألف م2، وتم الانتهاء أيضًا من منطقة التلال ، والتلال مكونة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة.

ويضم المشروع المنطقة الثقافية، وتقع مقابلة للبوابة الرسمية للدخول الرئيسى على طريق صلاح سالم، فضلًا عن المنطقة الاستثمارية تطل على بحيرة عين الحياة، والتى تضم مجموعة من المطاعم والكافيتريات ومولا تجاريا.