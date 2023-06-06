الثلاثاء 06 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أعمال الصيانة والتحديث لقناطر الأفمام والحجز والسحارات والبدالات بإجمالي 50 ألف منشأ مائي

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

استقبل  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفداً من شركة "روبيكون للمياه" الأسترالية لمناقشة أوجه الإستفادة من إمكانات الشركة فى خدمة أعمال الوزارة .

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وإستعرض الدكتور سويلم أعمال وأنشطة الشركة في مجال تنفيذ منشآت الرى وأجهزة التحكم والقياس الآلي وتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل والإدارة ، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والرى وشركة روبيكون للنظر في مدى إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين .

وصرح الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث تعمل الوزارة على إتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

 

وأوضح سيادته أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطهير شبكة المجارى المائية بشكل مستديم لضمان قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المطلوبة ، مع إجراء أعمال الصيانة والتحديث الدورية لكافة منشآت الرى المختلفة سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات بإجمالى ٥٠ ألف منشأ مائى بمختلف محافظات الوادى والدلتا .

وأضاف سيادته أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية ) تعمل على رفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة .

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