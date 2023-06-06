مصر تتسلم رئاسة المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي

تسلمت مصر، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، رئاسة المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي يقام تحت شعار (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي).



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.

وتسلمت الوزيرة، رئاسة المؤتمر الوزاري من ممثل الجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى من المؤتمر.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي، في نهاية فعاليات اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان توصيات ومخرجات المؤتمر الوزاري.

وأفادت القباج، أن المؤتمر الوزاري تستضيفه مصر لأول مرة، ويعد حوارًا عالميًا لدول المنظمة حول قضايا التنمية الشاملة، خاصة أن المنظمة تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969.



فعاليات الاجتماع التحضيري

وصباح أمس الاثنين، انطلقت فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي شهد اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم استعراض تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بجانب المدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، وذلك بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة.

كما تناول الاجتماع استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم، وأُنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات.

وقامت المنظمة بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالًا من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.