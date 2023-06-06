سيسكو تستعرض آليات جديدة لأمن المعلومات خلال مؤتمر Caisec 23

قال المهندس ايمن الجوهري، مدير عام سيسكو مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني في دورته الثانية الذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز ، إن الشركة تفتخر بمشاركتها في المؤتمر للعام الحالي، كما تعتزم المشاركة في الأعوام القادمة، مع توقع مزيد من النجاح.

وأضاف أن دور شركة سيسكو في مصر منذ عام 1999 يتنوع بشكل كبير، حيث يشمل أيضاً أنشطة متنوعة للشركة في مجال المسئولية المجتمعية ولا سيما التدريب الذي تقدمه سيسكو أكاديمي في مجال أمن المعلومات، وتركز الشركة على الابتكار وتنفق نحو 13% من إيراداتها بنحو 6 مليار دولار على مجال البحوث والتطوير، ولا سيما في مجال أمن المعلومات.

وكشف أن الشركة لديها الكثير من الحلول لتأمين كامل المنظومات المعلوماتية بداية من الانترنت حتى الأجهزة ولدى الشركة حلول مختلفة في هذا المجال وتشهد تطورات كبيرة في أمن المعلومات وسوف تكشف سيسكو خلال مؤتمر ومعرض Caisec عن تطورات جديدة فيما تقدمه على صعيد الأمن السيبراني.

وقال الجوهري أن حجم التطور في الجريمة الإلكترونية يشهد نمواً مضطرداً بما يصعب على التكنولوجيا التقليدية ملاحقته، ولذلك لابد من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الحلول المقدمة للأمن السيبراني، كما أنه لابد من نشر التوعية بشكل شامل.

وتنطلق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم.