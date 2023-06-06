فورتينت تركز على 3 حلول رئيسة خلال معرض Caisec لأمن المعلومات

قال المهندس خالد فوزي المدير الإقليمى لشركة فورتينت مصر وليبيا والسودان، إنه لا يوجد تحول رقمي ناجح بدون حماية لأمن المعلومات، وفورتينت كشركة رائدة في مجال أمن المعلومات مهمتها حماية الأشخاص والبيانات والآجهزة من الهجمات السيبرانية في كل مكان.

وكشف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني في دورته الثانية والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز ، إن المتوقع ان يصل حجم سوق المقاربة بين حلول الشبكات و حلول الامن السيبراني إلى 280 مليار دولار في عام 2026.

وأضاف أن الشركة سوف تركز على 3 حلول رئيسية تستعرضها خلال مؤتمر ومعرض Caisec: اولها حلول SD-WAN/SD-Branch لتقليل تكلفة خطوط الربط وزيادة كفائة الشبكات، فضلاً عن حلول حماية البنية التكنولوجية لإنترنت الأشياء، لا سيما وقد شهد السوق المصرية تطوراً كبيراً يالاعتماد علي انترنت الأشياء في المدن الذكية وخطوط الإنتاج الرقمية و مجال الصحة، بما يعزز من الطلب على أمن المعلومات الخاص بالبنية التحتية وانترنت الأشياء. و اخيرا و ليس اخرا حلول مراكز عمليات الامن السيبراني و التي تعتمد علي الذكاء الصناعي.

وأضاف أن شركة فورتينت تتواجد في مصر منذ عام 2006 وتقدم الكثير من الخدمات التعليمية و التدريبية أيضاً لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءات الخريجين.

وتنطلق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم.