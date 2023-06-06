ICT Misr و IoT Misr تشاركان في مؤتمر Caisec بحلول لحماية البيانات وخطوط الإنتاج

قال محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض Caisec في نسخته الثانية والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز ، إن الشركة حرصت على المشاركة في المؤتمر كونها على قناعة تامة بأنه سوف يشهد نجاحاً كبيراً ومشاركة قوية من جميع الجهات والمؤسسات.

وأضاف أن الشركة لديها الكثير من الحلول لحماية أمن المعلومات للبنية التحتية وأمن المعلومات وانترنت الأشياء، حيث إن شركة ICT Misr من جانبها تخصصت وبرعت في مجال حماية المعلومات والبيانات بكافة أشكالها وخاصة البيانات المصرفية، وتتعاون مع أكثر من 15 شريك عالمي في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف أن الشركة الشقيقة IoTMisr ينصب تركيزها على الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء في مجال التكنولوجيا التشغيلية لقطاعات البنية التحتية الحيوية مثل البترول والغاز ومختلف قطاعات التصنيع الحيوية مثل الأدوية والكيماويات وغيرها.

وكشف إن شركة IoT Misr هي الشريك الحصري لـ INTECH في مصر بما لديها من خبرات تتخطى 25 عامًا، وأن" IoT Misr" تتوسع في تعزيز خدماتها المقدمة لعملائها في مجالات أمن البنية التحتية المعلوماتية لخطوط إنتاج المصانع وإنترنت الأشياء لقطاعات حيوية رئيسية متعددة مثل الطاقة والبترول والأدوية والكيماويات.

وتنطلق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم.