إطلاق liquid C2 في مصر خلال مؤتمر Caisec للأمن السيبراني

قال المهندس شريف شلتوت، المدير الإقليمي بشركة liquid C2 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة تفتخر بمشاركتها لأول مرة في مؤتمر ومعرض Caisec، والذي يمثل فرصة جيدة للإعلان عن إطلاق الشركة في مصر بشكل رسمي وبكامل خدماتها المعروفة بالإضافة إلى خدمات جديدة سوف تطلقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني في دورته الثانية، أن المؤتمر يشهد أهمية كبرى العام الحالي ويمثل أهمية خاصة لكل المؤسسات والشركات من أجل تبادل الأفكار والخبرات لتقديم الخدمات بشكل أفضل.

وأشار إلى اهتمام الشركة بالاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية لخدمة المنطقة بالكامل في مجالات الأمن السيبراني.

وتنطلق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم.