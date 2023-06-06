دل تكنولوجيز تستعد لعرض 3 حلول خلال مؤتمر Caisec 23

قال المهندس طارق هيبة، مدير عام شركه دل تكنولوجيز في مصر وليبيا، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض Caisec 23، إن شركة ميركوري المنظمة للمؤتمر ليست مجرد منظم ولكنها منظومة شاملة ومتكاملة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام.

وأضاف أن شركة دل تكنولوجيز تفتخر برعاية مؤتمر Caisec للعام الثاني على التوالي، والذي يمثل أهمية قصوى للشركة لأنه يناقش أحد أهم المجالات والحلول المقدمة من "دل تكنولوجيز" للسوق المصرية.

وأوضح أنه بسبب تنامي المخاطر السيبرانية فإن الإنفاق السنوي على الحلول والخدمات الأمنية في الشرق الأوسط وإفريقيا سيرتفع بنسبة 7.9% خلال العام الحالي 2023 ليصل إلى 6.2 مليار دولار، وفقًا لدليل الإنفاق الأمني العالمي من مؤسسة البيانات الدولية (IDC).

وكشف عن استعداد الشركة لعرض 3 حلول متنوعة في مجال أمن المعلومات داخل جناحها بمعرض ومؤتمر Caisec الثاني المنعقد خلال يومي 12 و13 يونيو 2023 بفندق نايل ريتز كارلتون.

وتابع هيبة أن الهجمات السيبرانية اليومية يقدر عددها بالمليارات، ولكن معظمها يتم صده بينما المتحقق منها فعلياً دون صد يكون في القطاعات الصغيرة الأقل توعية والأقل اهتماماً بالحماية، كما يقع على عاتق الصحافة دوراً كبيراً في عمليات التوعية.

وتنطلق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم.