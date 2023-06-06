إي فاينانس تستعرض أحدث حلول الأمن السيبراني المقدمة على منصتها للحوسبة السحابية في مؤتمر caisec ‘23

أعرب المهندس عاطف محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية في مجموعة "إي فاينانس" في تصريحه خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق مؤتمر ومعرض CAISEC لأمن المعلومات والأمن السيبراني في دورته الثانية والذي تنظمه شركة ميركوري كومينكيشنز، عن سعادته بمشاركة الشركة في المؤتمر للعام الثاني على التوالي. وأكد على أهمية تأمين المعلومات كجزء لا يتجزأ من تقديم الخدمات الإلكترونية والمالية التي تقدمها المجموعة في السوق المصرية لكافة القطاعات.

وأشار إلى أن "إي فاينانس" كانت من أوائل الشركات التي حصلت على أعلى الشهادات العالمية في مجال الأمن السيبراني منذ أكثر من 15 عامًا، بما في ذلك شهادات ISO وPCI. وتمتلك الشركة أيضًا اعتمادًا محليًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمقدم حوسبة سحابية Tier 1، مما يسمح لها بتقديم خدمات حوسبة سحابية مؤمنة لجميع القطاعات في مصر، والتي تساعد المؤسسات على الامتثال للقوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيانات الحيوية داخل حدود البلاد.

كما تفتخر "إي فاينانس" اليوم بتقديم أحدث حلول الأمن السيبراني في السوق المصرية تحت مفهوم "Security as a Service". حيث تعمل الشركة على توفير خدمة متكاملة للأمن السيبراني من خلال أحدث الحلول المقدمة من الشركات العالمية وباستخدام فريق عمل متخصص على أعلى مستوى ومنهجيات حديثة تتوافق مع المعايير العالمية للأمن السيبراني، ويتم تقديم هذه الخدمات بالعملة المحلية للتخفيف من الاعتماد على الدولار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واضاف عاطف محمد أن تأمين المعلومات أصبح ضرورة ملحة في جميع القطاعات نظرًا لانتشار التحول الرقمي والحاجة المتزايدة للمؤسسات في تقديم خدماتها بشكل رقمي. ومع ذلك، تختلف مستويات التأمين وفقًا لحجم الخسائر المتوقعة في حالة تعرض المنظومات لهجوم سيبراني، والذي قد يتسبب في تعطيل الخدمات أو تسريب البيانات الحساسة. ولهذا السبب، تقدم شركة "إي فاينانس" مجموعة متنوعة من مستويات التأمين للمعلومات وفقًا لاحتياجات كل مؤسسة على حدة. وقد تم تسليط الضوء على أن القطاعات المالية والأمنية والحكومية هي من أكثر القطاعات نضوجًا واهتمامًا بتأمين الخدمات وحماية المعلومات.

وتنطلق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم.