محاولة أوكرانية لهجوم مضاد في محور دونيتسك وروسيا تعلن إحباطها

عاودت أوكرانيا من جديد "هجومها المضاد" على مناطق سيطرة روسيا، وكسابقه أعلنت موسكو صد الهجوم، لليوم الثاني على التوالي.

ورغم أن موسكو وصفت الهجوم بـ"الكبير" للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، إلا أن وزارة الدفاع الروسية أكدت إحباطه.

تفاصيل الهجوم

وقالت وزارة الدفاع، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إنها "أحبطت الهجوم الكبير بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة".

وأضافت أنها "دمرت 8 دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال".

وعبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، قالت الوزارة إن "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية، إضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية".

وأضافت أن "القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها 8 دبابات ليوبارد".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "نتيجة للإجراءات النشطة لوحدات مجموعة فوستوك، التي أظهرت الشجاعة والبطولة، تم إيقاف العدو (القوات الأوكرانية)، ولم يتمكن من تنفيذ مهامه".

وأضافت: "تعرضت الوحدات المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية لخسائر ملموسة، إضافة إلى الدبابات، كما تم تدمير 3 دبابات عجلية (إي إم إكس-10) فرنسية الصنع و109 مدرعات قتالية".

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل بشأن التقارير الروسية، كما لم يصدر تعليق حتى الآن من كييف بشأن المزاعم الروسية.

جبهة ثانية

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يتطلع دائما إلى فتح جبهة ثانية أو حتى ثالثة ضد روسيا، بما في ذلك في آسيا الوسطى، لافتا إلى أن "موسكو لن تتبع القواعد التي تفرضها الولايات المتحدة".

وأضاف لافروف، خلال زيارة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، الإثنين، إن "الغرب يبحث باستمرار عن اتجاهات إضافية يمكن من خلالها إثارة غضب روسيا وفتح الجبهتين الثانية والثالثة، بما في ذلك في آسيا الوسطى"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن "روسيا مصممة على عدم اتباع القواعد التي تفرضها واشنطن".

