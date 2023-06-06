الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

حريق يحول كنيسة تاريخية إلى رماد (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت كنيسة تاريخية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، عمرها 160 عامًا، حريقًا هائلاً نتيجة تعرضها لصاعقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى وتحولها إلى رماد.
واستجابت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور، حيث استمر تصاعد الدخان لعدة ساعات قبل أن ينهار برج الكنيسة المحترق.


ويظهر مقطع الفيديو سقوط برج الكنيسة واشتعال النيران في المبنى.
وقالت إدارة الإطفاء في المدينة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وأن النيران اشتعلت قرابة 20 دقيقة قبل أن يطفئها 32 من رجال الإطفاء.

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