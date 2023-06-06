حريق يحول كنيسة تاريخية إلى رماد (فيديو)

شهدت كنيسة تاريخية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، عمرها 160 عامًا، حريقًا هائلاً نتيجة تعرضها لصاعقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى وتحولها إلى رماد.

واستجابت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور، حيث استمر تصاعد الدخان لعدة ساعات قبل أن ينهار برج الكنيسة المحترق.



ويظهر مقطع الفيديو سقوط برج الكنيسة واشتعال النيران في المبنى.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وأن النيران اشتعلت قرابة 20 دقيقة قبل أن يطفئها 32 من رجال الإطفاء.