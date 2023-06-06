اتحاد الكرة يكشف حقيقة الخلاف بين علام والدرندلي

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة، أن هناك تواصل مستمر مع إدارة النادي الأهلي من قبل مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي، وتم مساندته ودعمه من أجل وجود حضور جماهيري كامل في مدرجات استاد القاهرة الدولي.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، يساند ويدعم النادي الأهلي بكافة الطرق، ونتمنى له التوفيق وحصد اللقب القاري يوم الأحد المقبل".

وأضاف: "منذ عدة سنوات والسوشيال ميديا تصدر أخبار غريبة، وهناك مبالغة كبيرة فيما تردد حول وجود خلافات في اتحاد الكرة بشأن السفريات للخارج، الخلاف بين جمال علام وخالد الدرندلي بسبب الرغبة في عدم السفر من الأساس إلى الخارج".

وواصل: "اليوم منتخب الصالات يسافر للمشاركة في السعودية واعتذر اللواء مشهور وسافر محمد أبوالوفا والذي لم يكن يريد السفر من الأساس، الخلاف كان بسبب عدم الرغبة في السفر للخارج، ورئاسة البعثات دائما مسئولية كبيرة جدا".

وزاد: "خالد الدرندلي سيكون مع بعثة منتخب مصر في المغرب لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو، بينما جمال علام مدعو لحضور المباراة النهائية في كازابلانكا، والتداخل بين السفريتين هو سبب (اللبس) في الموضوع".

وتابع: "الدرندلي وجمال علام متواجدان في المغرب لدعم النادي الأهلي، وسوف يغادران القاهرة يوم 10 يونيو الجاري إلى كازابلانكا".

وأتم: "جمال علام لن يتواجد في السعودية مع منتخب الصالات، وهو عضو في لجنة الصالات بالاتحاد العربي لكرة القدم فقط".

اتحاد الكرة يعلن إنشاء صندوق خاص لدعم منتخبات الناشئين

كما أكد وليد العطارأنه سيتم إنشاء صندوق خاص لدعم منتخبات الناشئين، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال العطار : "سنقوم بتوقيع بروتوكول خاص بإنشاء صندوق لدعم منتخبات الناشئين في مؤتمر صحفي اليوم، الصندوق برعاية الشباب والرياضة وسيكون له مجلس أمناء وهو خاص بوجود دعم مالي من رجال الأعمال لدعم المنتخبات، وسيبدأ الصندوق بمبلغ 52 مليون جنيه، وهي عبارة عن مساهمات اجتماعية من شركات وطنية ورجال أعمال بعيدًا عن أي رعاية للمنتخبات".

وأكمل: "مجلس أمناء الصندوق ممثل من وزارة الشباب وإتحاد الكرة والشركات الداعمة، ولازال هناك أفكار آخرى، وسيتم الاعلان لاحقًا عن خطة الصندوق والاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة المقبلة".

وأتم: "سيكون هناك اجتماعات كثيرة للصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث دعم منتخبات الناشئين بعيدًا عن المنتخب الأول أو الأوليمبي، لأننا نبحث عن بناء قاعدة جيدة من اللاعبين للسير على خطى محمد صلاح وتسهيل فكرة احترافهم بالاتفاق مع الأندية".