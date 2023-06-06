فكري صالح يكشف سر تألق مصطفى شوبير أمام الوداد

أكد فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن مصطفى شوبير مشروع نجم للنادي الأهلي ومنتخب مصر الأول خلال السنوات المقبلة.

قال فكري صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى شوبير مشروع كبير سواء للنادي الأهلي أو منتخب مصر لديه رشاقة ومرونة وهادئ الأعصاب"

وأضاف: "تمركزات مصطفى شوبير رائعة وحارس المرمى عبارة عن أمرين مساحة وزمن"

وواصل: "رد فعل مصطفى شوبير على مستوى السرعة رائع"

واختتم: "مصطفى شوبير كان قادرا على التعامل مع ثلاث كرات بنسبة 90% هدف وأوجه التحية لمارسيل كولر مدرب الأهلي على تصريحاته قبل مباراة الوداد عندما أكد ثقته في مصطفى شوبير".

فكري صالح: لا أفضل الدفع بالشناوي في مباراة الإياب أمام الوداد

كما طلب فكري صالح من مارسيل كولر مدرب الأهلي الدفع بمصطفى شوبير في مباراة العودة ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال فكري صالح: "لو كنت مكان كولر سأدفع بمصطفى شوبير في مباراة الإياب ضد الوداد" وأردف: "جزء من إصابة الشناوي في عقله الباطن فيكون كاشش بمعنى أنه ليس جاهزا بنسبة 100% وبالتالي الدفع بمصطفى شوبير في مباراة العودة مهم".

وواصل: "الشناوي لو كان بنسبة 100% يتم الدفع به ولكن بشرط أن يكون جاهزا بنسبة 100% وليس حتى 99%".

وأكمل فكري صالح: " الأهلي قادر على تخطي عقبة الوداد وحصد اللقب من المغرب بشرط عدم استقبال هدف مبكر".

وأضاف: "الحارس عليه مسؤولية كبيرة في السيطرة على خط الدفاع بالكامل".

واختتم:" دفاع الأهلي سيحصل على قوته من الدفاع ومحمد الشناوي قائد عظيم لو جاهز بنسبة 100% سيقود الأهلي لحصد اللقب ".

موعد مباراة الأهلي والوداد

ويستقبل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مباراة الأهلي والوداد، يوم الأحد المقبل، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة والرياض، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستنقل قناة بي إن سبورتس القناة بشكل حصري ومباشر بصفتها الناقل الوحيد في الشرق الأوسط لفعاليات المسابقة في النسخة الحالية.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.