الضرائب تحدد دافعي ضريبة القيمة المضافة لـ جوجل

عقب أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، على بدء تطبيق شركة جوجل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو.

ونوه إلى أن قانون رقم 3 لسنة 2022 هو الذي نص على فرض على الشركات الغير مقيمة في مصر وتقدم خدمات للمواطنين داخل مصر نص على أنها تسجل في مصلحة الضرائب وتحصل القيمة المضافة على اخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

يوليو المقبل

وكشف رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تطبيق تحصيل جوجل لضرائب القيمة المضافة سيكون من يوليو المقبل، لافتا إلى أن خدمات جوجل المجانية لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.

وأخطرت شركة جوجل مستخدميها في رسالة إلكترونية ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو.