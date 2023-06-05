أمير عزمي: فرصة الزمالك في المنافسة على البطولة العربية صعبة

أكد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، أن الزمالك قدم مستوى جيد خلال الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري، والفريق الأبيض يستحق الفوز بالنقاط الثلاث.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك لعب بطريقة 3-4-3، وكل الطرق يكون لها مشتقات، والفريق يتطور مستواه من مباراة لآخرى، ومصطفى شلبي قدم مستوى جيد".

أمير عزمي: إبراهيما نداي يستحق الإستمرار مع الزمالك

وأضاف: "الجبهة اليمني في الزمالك قدمت مستوى جيد عن طريق نيمار وزيزو، وأرشح إبراهيما نداي للاستمرار في الزمالك الموسم المقبل، وهو لاعب جيد منذ أن كان في وادي دجلة، وبدأ يتألق مع الفريق في الفترة الأخيرة".

وزاد: "نداي لم يخوض فترة الإعداد مع الزمالك، ولعب مع الفريق أمام الهلال السعودي مباشرة، ولذلك ظهر بشكل متواضع ثم أصيب فترة طويلة وبعد عودته بدأ يظهر بشكل جيد".

وأكمل: "50% من تطور مستوى اللاعبين يعود للعامل النفسي، وهناك لاعبين نفسيا ظهرت بشكل جيد مؤخرا مثل سيف الدين الجزيري، واليوم أحمد أبو الفتوح قدم أداء جيد".

وتابع: "أداء الفريق في تطور ملحوظ، ويجب الصبر على أوسوريو لأنه صاحب فكر جديد وطريقة لعب جديدة، أي مدرب يحتاج لشهرين من أجل إضفاء البصمة الفنية على الفريق، واليوم الزمالك قدم أداء جيد لأن المدير الفني لم يجازف مثلما فعل امام الداخلية".

وأضاف: "الزمالك لو شارك بهذا الأسكواد في البطولة العربية، سيكون من الصعب المنافسة على البطولة، ولو حدث تدعيم سيحتاج الجدد إلى إنسجام، ولذلك المشاركة ستكون بهدف تجهيز الفريق للموسم المقبل".

وتابع: "الزمالك عليه إراحة لاعبيه، وعدم تكرار الخطأ بتلاحم المواسم، الفريق تضرر كثيرا في الموسم الجاري بعدما خاض كأس لوسيل ثم دور الـ64 في دوري الأبطال، ثم منافسات البطولات الآخرى، جميع فرق العالم تحصل على راحة بين المواسم إلا في مصر".

وأتم: "يجب التعاقد مع متخصصين في وضع جداول مسابقات الدوري المصري، وان يحصل كل اللاعبين في الأندية على راحة بين المواسم، سنظل في هذه الدوامة وكثرة الإصابات بسبب تلاحم المواسم، وكأس الرابطة بطولة ليست قيمة في ظل انشغال الأندية بالمواجهات الآخرى في الدوري والكأس".