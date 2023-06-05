البلوجر نوح الزعابي يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا

قال البلوجر نوح الزعابي، إن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يشكل تحولًا كبيرًا في طريقة استخدامنا للتكنولوجيا، وليس فقط في مجالات مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بل في العديد من المجالات الأخرى أيضًا.

وأوضح الزعابي، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل البيانات بسرعة ودقة فائقتين، وتوفير توصيات ذكية وتحسين تجربة المستخدمين في العديد من المجالات.

وتابع نوح الزعابي، أن الذكاء الاصطناعي يتيح أيضا فرصًا جديدة في مجالات مثل الطب والتعليم والتجارة والصناعة والحكومة، ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل التكاليف في تلك المجالات.

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمعات والحكومات والشركات التعامل مع الأخطار المحتملة للاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي، مثل انتهاك الخصوصية والتمييز وتأثيره على سوق العمل.

وأكد البلوجر نوح الزعابي، على ضرورة العمل على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح وفقًا للقواعد واللوائح المناسبة، وضمان تدريب العمال على المهارات اللازمة للعمل بجانب التقنيات الحديثة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا

وتحدث نوح، عن تأثير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكنه تحسين تجربة المستخدمين من خلال تحليل البيانات وتوفير التوصيات وتحسين تصفح المحتوى.

وأضاف الزعابي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى تحسين خدمات التسويق الرقمي وتجربة التسوق عبر الإنترنت، والكشف عن المحتوى المخالف، وتقليل عدد الوظائف المتاحة في المستقبل.

وأشار نوح الزعابي، إلى أن الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية وتزوير البيانات، لذلك يجب تنظيم استخدامه بشكل صحيح وفقًا للقواعد واللوائح المناسبة، وتدريب العمال على المهارات اللازمة للعمل بجانب التقنيات الحديثة.