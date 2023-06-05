الديهي يحذر من إفشال مشروع السيسي كما حدث للخديوي إسماعيل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يلتزم الصدق والحقيقة في كل مال يقول ويتجنب التقول بأي شيء لا يقتنع به، معقبًا: "عمري ما هقول كلام غير مقتنع به، لكن لا يوجد رئيس دولة في العالم يجابه ما يتعرض له الرئيس السيسي من شائعات وتكذيب للحقائق، لا توجد دول أنجزت كل هذه الإنجازات في هذه الفترة".

ولفت "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الدولة المصرية إذا كانت لديها سيولة تقدر بـ100 مليار دولار، فلن يستطيع أحد عليها، معقبًا: "الشعب المصري كبير ولديها حضارة وامكانيات، الدولة المصرية من حيث الثروة المتراكمة ثاني أغنى دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن الأوربيين في عهد الخديوي أسماعيل كانوا يأتون لمصر لشراء ملابسهم او قضاء إجازاتهم، ولكن تم إجهاض مشروع الخديوي إسماعيل لتطوير الدولة المصرية، وبعدما قام الرئيس الراحل عبد الناصر بإعداد مشروع قومي ودعم حركات التحرر، تم إجهاض مشروعه أيضًا، و عندما قام الرئيس السيسي بإنشاء العديد من المدن ووصل معدل النمو لـ8%، حدثت الكثير من المحاولات لإجهاض هذا المشروع".

السيسي كتب شهادة وفاة الإخوان

ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية، عندما وقف مع الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تريد أن تحول مصر لإمارة، وكان لديهم مخططات لحكم مصر لما يقرب الـ 500 عام.

ولفت إلى أن الشعب المصري يعاني الآن من أزمة اقتصادية، وارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، معقبا: "ما يدفعه الشعب المصري خلال الفترة الحالية هو فاتورة البقاء، الشعب الالماني ظل يأكل بطاطس عدة سنوات، وكذلك الشعب الروسي، الشعوب العظيمة والامم المتقدمة تعرضت للكثير من الأزمات".

ولفت إلى أن مصر لن تستكين أو تضعف، معقبًا: "مصر قد تتعرض لأزمات، ولكنها لا تموت أو تنحني، إن شاء الله مكملين، وهنبقى زي الفل بإذن الله"، منتقدًا الإعلامي الإخواني أسامة جاويش بسبب هجومه على مشاريع القوات المسلحة الإنتاجية في المواد الغذائية مثل مشاريع البطاطس.