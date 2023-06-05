وزارة العمل تعلن أول إختبار إلكتروني لبرنامج تدريب بـ "المركز القومى للسلامة"

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية عن أول عملية اختبار الكترونى لبرنامج تدريب أخصائي سلامة وصحة مهنية، من خلال المركز القومي بشركة الحفر المصرية ، ويأتي ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية للإنطلاق نحو الرقمنة وطبقا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته نحو العمل على تطوير العملية التدريبية بالمركز القومى لدراسات السلامة وتطوير عملية اجراء الاختبارات واصدار الشهادات .

إطار خطة الدولة المصرية للإنطلاق نحو الرقمنة.. وزارة العمل تعلن أول عملية اختبار الكترونى

وأوضحت الوزارة، أن الكيميائي أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على اعمال المركز القومى لدراسات السلامة قام بمتابعة عملية الاختبار للوقوف على المعوقات نحو تنفيذ مثل هذه المنظومة ، موضحاً ان نظام الاختبار يتم من خلال مجموعة من الاسئلة تشمل 50 سؤال اختيار من متعدد يجب على الممتحن اجابتهم فى خلال زمن 60 دقيقة ، ومضيفاً ان الاسئلة تظهر بشكل عشوائى لكل المختبرين وليس بنفس الترتيب وتتم اظهار نتيجة الاختبار بعد انتهائه مباشرة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة فى آداء الاختبار .

أول عملية اختبار الكترونى لبرنامج تدريب أخصائي سلامة وصحة مهنية

أول عملية اختبار الكترونى لبرنامج تدريب أخصائي سلامة وصحة مهنية

أول عملية اختبار الكترونى لبرنامج تدريب أخصائي سلامة وصحة مهنية

واضاف المشرف على أعمال المركز، انه قام بالإشراف على عملية اداء الاختبار محمود حسن مندوب الوزارة ، كما اشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات تعمل على تطوير منظومة اختبارات جديدة شاملة لكافة برامج التدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وان ما حققته يعتبر نواة وبداية طريق طويل لتحقيق طموحاتنا، مؤكدا أنها تعمل على بناء الكوادر البشرية المدربة والمُعَدة جيدا، باعتبار أن العنصر البشرى الأهم فى معادلة التحول الرقمى، ويأتى بعده التقنيات.