الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الهولندي ديباي مهاجم أتليتكو مدريد يغيب عن أمم أوروبا

ديباي
ديباي

تأكد غياب ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن نهائيات دوري أمم أوروبا في هولندا بسبب الإصابة.

ويتصدر ديباي قائمة هدافي الطواحين الهولندية، لكن تردد أنه سيغيب لفترة من الوقت بسبب إصابة عضلية.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الكرواتي في المربع الذهبي من البطولة القارية يوم 14 يونيو الجاري في روتردام.

بينما يلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي يوم 18 من الشهر الجاري، مع الفائز من المباراة الاخرى في الدور قبل النهائي والتي تجمع بين إيطاليا وإسبانيا.

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