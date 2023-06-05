الزمالك راحة 4 أيام من التدريبات الجماعية

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.



ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53.

الزمالك يواصل إنتصارته أمام الإتحاد السكندري

الزمالك سجل هدفيه بتوقيع سيف الجزيري في الدقيقتين 23، 49، ثم قلص خالد الغندورالفارق بهدف للاتحاد السكندري في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

هدف الزمالك الأول أتبعه شجارًا بين لاعبي الاتحاد والزمالك، بعد مواصلة لاعبي الزمالك اللعب بعد سقوط أحد لاعبي الاتحاد السكندري قبل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة 25 حصول مدرب الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش على بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على حكم المباراة.

وسجل أحمد فتوح هدفًا رائعا من تسديدة هوائية صاروخية قبل نهاية الشوط الأول لكن حكم المباراة ألغاه بداعي تواجد سيد عبدالله نيمار في وضعية تسلل، ذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، بينما يظل الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

وتواجد يوسف إبراهيم أوباما ومحمود جنش ثنائي الزمالك السابق، في مدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقامة بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تواجد حاتم سكر الظهير الأيسر لفريق الزمالك، في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي، على هامش مواجهة الإتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

و استبعد المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، حاتم سكر بسبب الاصابه التي لحقت به قبل مباراة الاتحاد المرتقبة في الجولة ٣٠ في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمرن حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية بجلسة تأهيلية و علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش التدريبات قبل مباراة الاتحاد.