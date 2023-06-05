وزير الرياضة يتابع استعدادات المنتخب الأوليمبي للمغرب مع اتحاد كرة القدم

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام؛ وذلك للاطمئنان علي ترتيبات وتجهيزات المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي، قبيل سفرهم للمغرب.

استعدادات المنتخب الأول لخوض مباراته مع منتخب غينيا

تناقش وزير الشباب والرياضة، خلال جلسته الموسعة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادات المنتخب الأول لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، وكذلك استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.، وتقام مباراة المنتخب الأول بالدورة المجمعة للمنتخب الأوليمبي بدولة المغرب الشقيقة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تعمل على التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المعنية في مصر أو المغرب، من إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه منتخباتنا الوطنية سواء المنتخب الأول أو الأوليمبي.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة المنافسات القادمة، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخبين بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات والنتائج المرجُوة منهم.