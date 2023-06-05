التحقيق مع تجار مخدرات بالسلام

تواصل نيابة السلام تحقيقاتها مع 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة "كوكتيل مخدرات" بمنطقة السلام، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كجم – كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كجم – بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام – 3 سيارات – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.