ختام برامج تدريب بالوحدات المتنقلة على مهنة التفصيل للسيدات بالمنيا

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا برئاسة محمد صلاح مدير المديرية ، الدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات والاختبار النهائى وذلك لعدد 20 متدربة بوحدتى التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابيوها بمركز ابو قرقاص ، وقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة وتشرف عليها الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل قرى ونجوع المحافظات ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب داخل منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات تدريبيهم .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الاختبار النهائى شمل اختبار نظرى وأخر عملى ، وانه تم تكليف علاء عبد المعبود مدير ادارة بحوث العمالة لحضور الاختبار ، ومنوهاً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة ، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد ختام فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم .

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب فى التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى يتم توفيرها من خلال التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان المديرية ، أو من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة داخل المحافظة ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة المن المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري .