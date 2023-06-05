الإثنين 05 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ختام برامج تدريب بالوحدات المتنقلة على مهنة التفصيل للسيدات بالمنيا

مهنة الخياطة والتفصيل
مهنة الخياطة والتفصيل

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا برئاسة محمد صلاح مدير المديرية ، الدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات والاختبار النهائى وذلك لعدد 20 متدربة بوحدتى التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابيوها بمركز ابو قرقاص ، وقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة وتشرف عليها الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل قرى ونجوع المحافظات ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب داخل منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات تدريبيهم .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الاختبار النهائى شمل اختبار نظرى وأخر عملى ، وانه تم تكليف علاء عبد المعبود مدير ادارة بحوث العمالة  لحضور الاختبار ، ومنوهاً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة ، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد ختام فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة  تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم .

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب فى التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى يتم توفيرها من خلال التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان المديرية ، أو من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة داخل المحافظة ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين  فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة المن المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري .

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