قافلة توعوية بقرية السعادات عن الإنتاج الحيواني والنباتي

نظم مركز شباب قرية السعادات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، قافلة توعوية، بحضور الدكتور خالد محروس عميد الكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، والدكتورة چيهان العميرى، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالزقازيق.

أشرفت على تنظيم القافلة التوعوية الدكتورة هناء قنديل رئيس مجلس إدارة مركز شباب السعادت، وبرعاية سامية جمال مدير المركز، وبحضور مجموعة كبيرة من المهتمين وأهالي مركز بلبيس والقرية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الوهاب، المدرس بقسم الانتاج الحيواني، عن تربية وانتاج السمان، وتحدثت الدكتورة فاطمة محسوب عن انتاج وتربية الأسماك في المنزل، وأوضح الدكتور محمد الحدينى المدرس بقسم الاقتصاد والإرشاد الزراعى عن دراسة الجدوى لبعض المشروعات الممكن تنفيذها.

ولفت الدكتور أحمد نهاد عبدالله، المعيد بقسم علوم الأغذية، إلى صناعة البرجر الحيوانى والبرجر النباتى، والدكتورة دينا حمد سالم عن صناعة الحلاوة الطحينية، والدكتور محمد فريد عن صناعة الآيس كريم فى المنزل.

وفي نهاية اللقاء، تم الاشارة الى ضرورة تكرار هذه الزيارات والفعاليات التوعوية للنهوض بقرية السعادات، وقدموا الشكر والتقدير الى وفد الكلية، متمنيا مزيدا من التقدم والرقي والازدهار في كافة القطاعات.