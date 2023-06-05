مدرب إنتر: سنواجه أقوي فريق في العالم

يستعد إنتر ميلان لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره مانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد تخطى عقبة مواطنه ميلان في نصف نهائي البطولة، بينما صعد مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد الإسباني.

وأكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان أن فريقه سيواجه أقوي فريق في العالم "مانشستر سيتي" في نهائي الشامبيونزليج الأوروبي.

وشدد على أن رحلة دوري أبطال أوروبا كانت طويلة لكن الفريق لم يكن محظوظ في البداية ولكنها رائعة ومتعبة.

تصريحات سيموني إنزاجي

إنزاجي، مدرب إنتر ميلان

تحدث سيموني إنزاجي في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، قال: "رحلة دوري الأبطال كانت طويلة بالنسبة لنا، لم نكن محظوظين في البدية، لكن حاليا نحن في النهائي، الرحلة كانت رائعة فعلا ولكنها متعبة".

وتابع مدرب إنتر تصريحاته: "سنواجه أقوى فريق في العالم في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف:" المان سيتي توج بالدوري خمسة مرات في السنوات الست الماضية بإنجلترا، لذلك علينا توخي الحذر، نعرف أننا سنواجه الأفضل، وعلينا أن نعد له جيدًا".

وأردف إنزاجي تصريحاته: "بيب جوارديولا مدرب مميز واستثنائي، الجميع حاليا يعلم في كرة القدم الحديثة، أن هناك قبل وبعد جوارديولا".

واستمر:" يجب أن نقوم بتقسيم كرة القدم على أساس أن بيب جعل الكرة تنقسم، فخلال مواجهة ريال مدريد، شعرنا أنهم سيفوزون منذ مباراة الإياب، لذلك قلت لزوجتي وأطفالي أن السيتي سيكون في النهائي لمقابلتنا".

وأكمل: "مباراة نهائي دوري الأبطال الأهم في مسيرتي التدريبية، فريقي مثل أونانا ودجيكو لعبا نصف النهائي من قبل ولكن ليس النهائي، فيما الباقي يعد هذه المباراة الأهم في مسيرته مثلي".

وتابع: "المان سيتي وإنتر يمتلكان نقاط قوة، يوجد لاعبين يجب علينا أن نستعد لهم ويمكنهم إحداث الفارق، لاوتارو مارتينيز هو أحد هؤلاء بالنسبة لـ النيراتزوري".

وأتم سيموني إنزاجي تصريحاته: "المان سيتي نجح في التتويج بلقبين خلال الموسم الحالي، والأمر ذاته بالنسبة لنا، نعلم خصمنا الذي سنواجهه في في نهائي الأبطال بصورة جيدة، لكننا في النهائي والحظوظ متساوية".

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان بنظيره مانشستر سيتي في العاشرة من مساء السبت المقبل، في المواجهة التي يستضيفها ملعب “أتاتورك” بتركيا.