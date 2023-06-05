شباك على مصر .. سانت كاترين مدينة موسى والصفصافة والثلوج (فيديو)

سانت كاترين مدينة ساحرة ذات طابع دينى تهفو إليها قلوب المسيحيين من كل مكان خصوصا الدير الأشهر فى مصر والشرق الأوسط، وتعد مدن سيناء خصوصية وتميزا فهى أعلى الأماكن المأهولة فى سيناء وتقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر فى قلب جنوب سيناء على بعد 300 كم من قناة السويس.



تبلغ مساحة سانت كاترين 5130 كم مربع، وتحيط بها مجموعة جبال هى الأعلى فى سيناء وفى مصر كلها، وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة، ووهبها هذا الارتفاع مناخا مميزا معتدلا فى الصيف شديد البرودة فى الشتاء مما يعطى لها جمالا خاصا عندما تكسو الثلوج قمم الجبال وأرض المدينة.

سانت كاترين

سانت كاترين محمية طبيعية



وأعلنت منطقة سانت كاترين محمية طبيعية لما لها من أهمية طبيعية وتاريخية ودينية، ويعمل معظم سكانها بأعمال الزراعة والرعى والخدمات السياحية، وتشتهر المدينة بالسياحة الدينية وسياحة السفارى وتسلق الجبال، ويوجد بها دير سانت كاترين وجبل موسى ومقام النبى هارون وغيرها من الآثار الدينية، وتعتبر أكبر محمية طبيعية فى مصر من حيث المساحة.

سانت كاترين

ترجع تسمية المدينة إلى القديسة كاترين التى ولدت بالإسكندرية فى نهاية القرن الثالث الميلادى ووصفت بالحكمة والعقل والحياء، ويحيط الدير سور عزيم يحتضن عدة أبنية داخلية بعضها فوق بعض تصل أحيانا إلى 4 طوابق تخترقها ممرات ودهاليز معوجة ، وبناء الدير يشبه حصون القرون الوسطى وسوره مشيد بأحجار الجرانيت وبه أبراج فى الأركان ويبلغ ارتفاع أسواره بين 12 و15 مترا ويعود بناء الدير إلى القرن الرابع الميلادى.

سانت كاترين

من أهم مبانى الدير الكنيسة الكبرى التى ترجع إلى عهد الإمبراطور جيستيان فى القرن السادس الميلادى والتى صممت على شكل البازيليكا الرومانية الذى كان شائعا وقت بناءها عام 527م" وتقع فى الجزء الشمالىمن الدير وتسمى أحيانا الكنيسة الكبرى أو الكاتدرائية، وعرفت باسم كنيسة التجلى، وبداخل الكنيسة صفان من الأعمدة "12 عمودا" تمثل شهور السنة وعلى كل جانب يوجد 4 هياكل يحمل كل منها اسم أحد القديسين، وفى صدر الكنيسة حنية مستديرة "سقف مقوس" حلى سقفها وجوانبها بالفسيفساء وتحتها يوجد التابوت الذى وضعت داخله بقايا جثة القديسة كانترين داخل صندوقين من الفضة.

أما أقدس مكان فى الكنيسة فهو هيكل الشجرة الذى يعتقد أن موسى وقف فيه عندما تجلى الله له وخاطبه، وتتمثل باقى أبنية الدير فى الكنيسة الصغيرة التى شيدت فوق جبل موسى، كنيسة الموتى وهى حجرة لحفظ جماحم الموتى، كنيسة العليقة خلف كنيسة الدير الرئيسية، وبجوار العليقة المقدسة مقام النبى هارون، مسجد الحاكم بأمر الله وهو مسجد صغير أمام الكنيسة الرئيسية بنى من اللبن والحجر الجرانيتى فى عهد الفاطميين.

سانت كاترين

وتنتشر بالمدينة المناظر الطبيعية بما فيها من جبال وأودية تجعل السير فيها متعة للنفس وتحلو رحلات السفارى،

ومن أشهر الجبال بالمنطقة جبل البنات وجبل موسى الذى يعلو نحو 7363 قدما، وشيدت على قمته كنيسة صغيرة وإلى جوارها جامع صغير.

سانت كاترين

أما جبل سانت كاترين فهو من أعلى جبال مصر ويبلغ ارتفاعه 8563 قدما فوق سطح البحر وسمى كذلك لأنه كما ورد فى تقاليد الرهبان أن الملائكة قديما حملت جثة القديسة كاترين من مكان استشهادها فى الإسكندرية عام 307م ونزلت بها إلى هذا الجبل ولم يبق منه حاليا سوى الجمجمة وعظم إحدى اليدين وهما محفوظتان فى صندوقين داخل الكنيسة، كما يمكن لمن يعتلى قمة الجبل أن يشاهد على مرمى البصر خليج العقبة وخليج السويس.