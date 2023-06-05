تأجيل محاكمة 18 متهمًا بجلب المخدرات للبلاد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 18 متهمًا، بينهم 6 من جنسيات أجنبية، و11 مصريًا، في قضية جلب مخدرات والاتجار بها داخل البلاد إلى 3 يوليو المقبل للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين حازوا جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزوا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية سريعة الطلقات، بندقية خرطوش، مسدسين فردي الطلقات".

تنص المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـ: «كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار».

وحدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاته، عقوبة حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو زرع أو انتاج أو استخراج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥.

ونصت المادة رقم 38 على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».

وأضافت: «وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١».