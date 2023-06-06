موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي

نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي استضافه ستاد القاهرة الدولي أول أمس الأحد.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الوداد بنظيره الأهلي في العاشرة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يشهدها مركب محمد الخامس بالمغرب.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الوداد والأهلي على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة أعوام.

الوداد والوداد.. مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة قوية تجمع الوداد المغربي بنظيره الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يشهدها مركب محمد الخامس بالمغرب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة وأن الوداد يحتاج لهدف من أجل الفوز باللقب، بينما يحتاج الأهلي للحفاظ على نظافة شباكة أو التعادل بأي نتيجة لحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج 10 مرات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما توج الوداد باللقب ثلاثة مرات منهم مرتين على حساب المارد الأحمر في نسختي 2017، و2022 الماضية.

الكاف يدرس معاقبة الأهلي

يفكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في اتخاذ قرار بمعاقبة الأهلي بعد الأحداث التي حصلت عقب نهاية ذهاب نهائي الشامبيونزليج أمام الوداد المغربي.

وكانت نهاية موقعة المارد الأحمر والوداد بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا قد شهدت قيام جماهير المارد الأحمر برشق لاعبي وداد الأمة بزجاجات المياه.

وأوضح موقع "le360 سبور" المغربي، أن الفريق المصري يواجه تهديد بفرض عقوبة قوية من جانب الاتحاد الإفريقي، بعد الملاحظات التي سجلها مراقب المباراة في تقريره لهذه المواجهة.

وشدد الموقع المغربي على أن مراقب المباراة سجل ما حدث من عشاق الأهلي تجاه لاعبي الوداد من رشق اللاعبين بزجاجات المياة.

باملاك تيسيما يقود نهائي الأبطال تحكيميًا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكا إسناد قيادة إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي للإثيوبي باملاك تيسيما، والمقرر لها الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكانت موقعة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي قد انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة.