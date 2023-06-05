مايك بنس يستعد بقوة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قرر نائب الرئيس الأمريكي السابق، “مايك بنس”، خوض غمار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المُقبلة، إذ قدم الوثائق اللازمة للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر نوفمبر 2024.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين، نُشرت المعلومات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.

بنس يسعى للحصول على دعم وترشيح الحزب الجمهوري:

ويترشح بنس للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، وسيسعى للحصول على دعم وترشيح الحزب الجمهوري لخوض غمار الانتخابات.

ومن هنا ستدور حرب بين مرشحي الحزب الجمهوري لنيل دعم أعضاء الحزب، وهؤلاء المرشحون هم مايك بينس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، وسياسيون آخرون.

وبحلول يوم الأربعاء، سيكون هناك 10 مُرشحين رئيسيين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري و4 مُرشحين آخرين أيضًا، لكن ترامب مُتقدم باُكثر من 30 نقطة على أقرب مُنافسيه أي حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "ذا هيل" نقلًا عن استطلاع شركة الدراسات الأمريكية " Morning Consult"، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لديه فُرصة ذهبية للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن الاستطلاع أن "ما يقرب من 61% من الجمهوريين سيدعمون ترشيح ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين المُقبلة للانتخابات الرئاسية 2024".

ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة الدراسات الأمريكية "Morning Consult" أن "61% من الناخبين المُحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يُؤيدون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

كما أوضحت الصحيفة أن "ترامب يتقدم 43 نقطة مئوية على مُنافسه الرئيسي رون ديسانتيس، الذي لم يُعلن رسميًا بعد عن مشاركته في السباق الرئاسي".

وذكرت الصحيفة أن "نائب الرئيس السابق في إدارة ترامب، مايك بنس، جاء في المرتبة الثالثة، بحصوله على 6% من الأصوات، كما أنه لم يُعلن رسميًا عن مشاركته في السباق الرئاسي".

ومن المُقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ60 في شهر نوفمبر 2024.

وقد وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الديمقراطيين الأمريكيين بحزب التضليل الذي يُلاحقه في كل محكمة على وجه الأرض.