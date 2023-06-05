توريد 372 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

إستقبلت شون وصوامع محافظة البحيرة ، 372ألف طن قمح ن المزارعين والموردين ، حتي اليوم الاثنين، وبلغت نسبة التوريد 82% من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023 ، و إلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس جلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة توريدها هذا العام .

مشيرة الى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأضافت نائب محافظ البحيرة ،أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ 372 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد 82 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام