تحويلات مرورية وغلق طرق في مدينة نصر لمدة 13 يومًا.. مسارات بديلة

لتنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، بالإضافة إلى تحويلات مرورية بتقاطعى شارعى "محمد مقلد - حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس في مدينة نصر لمدة 13 يوما.

مرور القاهرة تعلن تحويلات مرورية بمدينة نصر

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة، على مواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، من خلال توفير الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضة الوسطى).

بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال بتقاطعى شارعى "محمد مقلد- حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر على ثلاث مراحل، الأمر الذى يستلزم إجراء الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الاتجاهات لتحويل حركة المركبات، والتي جاءت على النحو التالى:

ويأتي الإتجاه القادم من شارع محمد مقلد إتجاه محور مصطفى النحاس يسلك يساراً شارع هشام لبيب فيميناً شارع شريف الرساوى إتجاه محور مصطفى النحاس وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 13 يوماً.

وتعيين الإدارة العامة لمرور القاهرة للخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.