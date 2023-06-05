محافظ جنوب سيناء في زيارة الى متحف الشمع بمدينة باجودينا الصربية

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين، وبحضور السفير المصرى باسل صلاح سفير مصر فى صربيا ، بزياره الى متحف الشمع والذي اقيمت به عدد من التماثيل لكبار القاده السياسيين في العالم، ومنها تمثال للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والرئيس اليوغسلافى جوزيف تيتو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي اقيم مؤخرا بعد الزياره الاخيره للرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو الماضى الى دوله صربيا،

وخلال الزياره قام المحافظ بتفقد عدد من المشروعات الرياضيه والترفيهيه و حديقه الحيوان بالمدينه ،

كما اقيمت عددا من اللقاءات التلفزيونيه والاعلاميه لمحافظ جنوب سيناء القى خلالها الضوء على أهمية التبادل الثقافي والرياضى وتنشيط السياحة بين مدن جنوب سيناء ومدن دولة صربيا ، مما يؤدى الى الارتقاء بهذة العلاقة الفريدة بين الشعبين الصديقين والممتدة عبر عقود من الزمن ويشهد عليها التاريخ.