موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي أفريقيا

يتجدد اللقاء بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذلك في مباراة الإياب التي يستضيفها استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

مباراة الذهاب أضفت غموض وإثارة على الإياب، ذلك بعدما فاز الأهلي على الوداد بهدفين لهدف، وهي نتيجة غير مطمئنة للفريق الأحمر، إذ يحتاج أصحاب الأرض للفوز بهدف نظيف لحسم لقب الأميرة السمراء.

موعد مباراة الأهلي والوداد

يستقبل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مباراة الأهلي والوداد، يوم الأحد المقبل، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة والرياض، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستنقل قناة بي إن سبورتس القناة بشكل حصري ومباشر بصفتها الناقل الوحيد في الشرق الأوسط لفعاليات المسابقة في النسخة الحالية.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

تفاصيل مباراة الذهاب

نجح الأهلي في التقدم على الوداد المغربي في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بينما أضاف زميله محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.

لكن لم يستطع دفاع الأهلي الحفاظ على نظاف شباكه، حيث سجل اللاعب سيف الدين بوهرة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2/1.

الطريق إلى النهائي

حسم الأهلي تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد تفوقه على نظيره الترجي الرياضي التونسي بالفوز في رادس بثلاثية من دون رد والانتصار في القاهرة أيضًا بهدف نظيف، بينما تأهل الفريق المغربي عقب التعادل السلبي أمام صن داونز خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في ذهاب الدور ذاته قبل أن يقتنص تعادلًا ثمينًا في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية بثنائية لكل فريق.