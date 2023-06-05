وزيرة التخطيط ترحب بوقف القروض.. إنهاء المشروعات القائمة أولى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة عرضت اليوم أمام مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات النمو المستهدفة ومعدلات التشغيل، وفي ظل الأوضاع الحالية وعدم اليقين والتأثير الجيوسياسي بسبب الحرب الأوكرانية، ما انعكس على مستوى أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت، وأثر على معدلات التضخم، وبالتالي الدولة تقوم بجهود عبر مؤسساتها وسياستها النقدية وتضخ سلع منخفضة لتقليل عبء التخضم ومعدلاته.



وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه أثناء وضع الخطة الجديدة تكون هناك مستهدفات لتوجيه الاستثمارات، وبالتالي ركزنا بشكل أساسي على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70%، حتى تنتهي العام المقبل وتبدأ في العمل ويشعر المواطن بعائد الاستثمار، فأكون قد عظمت العائد، دون الدخول في استثمارات جديدة بأموال جديدة تزيد من الأسعار.

مواجهة التضخم

ونوهت إلى أن الوزارة تحاول دائما عمل توازنات، بين حجم الاستثمارات وألا تكون أكثر من اللازم فيزيد التضخم، وفي الوقت نفسه مناسبة لتوفير فرص عمل وتنتهي من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% أو أكثر، ويبدأ المواطن في العمل ويشعر بعائد الاستثمار.

وشددت على أن الوزارة هي مقرر لجنة المنح والقروض برئاسة رئيس الوزراء، وهي مسؤولة عن القروض بأن تضيف قيمة وتراعي المكون المحلي، وبالتالي اليوم قررنا وقف أي قروض ما عدا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو إمدادات البترول أو التي لها فترة سماح طويلة أو أسعار فائدة مخفضة، وذلك في حالات الضرورة فقط.

تخفيض القروض

وأضافت أن لجنة القروض وضعت مجموعة من المعايير الكبيرة لمراجعة القروض قبل الموافقة على أي قرض، خلاف دراسة الجدوى، ومن ضمن هذه المعايير عدم الموافقة على قروض إلا لو ستقوم الجهة التي ستحصل عليها بتشغيلها، وأيضا بسبب الظروف العالمية التي تركت أثرا على الاقتصاد المصري قررنا تخفيض القروض.

وذكرت أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تمكنه من تخطي هذه الفترة الصعبة، ولدينا خطة للإصلاح الهيكلي تعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل في مجال التعليم الفني، وزيادة الصادرات وعائدات قناة السويس التي زادت 20%، ولدينا خطة لتخارج الدولة من بعض القطاعات مع دخول القطاع الخاص فيها، وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة لتقليل الإنفاق وعبء التضخم على المواطن.