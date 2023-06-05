Apple WWDC 2023.. تابع مؤتمر آبل للمطورين (فيديو)

حان وقت WWDC ، ينطلق مؤتمر Apple للمطورين العالميين اليوم بكلمة رئيسية من المؤكد أنها مليئة بالأخبار المهمة.

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سيكون لدينا تغطية كاملة لكل ما تحتاج إلى معرفته، إلى جانب ردود الفعل الفورية على الإعلانات بعد قليل.

نتوقع بعض التحديثات الرئيسية من Apple في WWDC لهذا العام. لسبب واحد ، تشير الشائعات إلى أن الشركة ستكشف عن سماعة رأس واقع مختلط راقية. تقوم شركة آبل بتطوير الجهاز منذ سنوات عديدة ، وفقًا للتقارير. سماعة الرأس ، التي يُقال أنها تسمى Reality Pro ، هي أبرز منتجات الشركة التي تم إطلاقها على الأقل منذ وصول Apple Watch في عام 2015. ومع ذلك ، وبسعر متوقع يبلغ 3000 دولار ، يمكن أن يكون الإصدار الأول من سماعة الرأس واحدًا بشكل أساسي الأوائل.



في مكان آخر ، سنسمع بالتأكيد تحديثات لأنظمة تشغيل Apple. قد يكون هناك تغيير هائل في نظام iPhone و iPad البيئي في المتجر إذا ثبتت صحة الشائعات ودعمت Apple رسميًا متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية في iOS 17 و iPadOS 17. قد نتعرف جيدًا على العديد من أجهزة Mac الجديدة في هذا الحدث أيضًا ، مثل جهاز MacBook Air مقاس 15 إنش. على أي حال ، لن نضطر إلى الانتظار طويلاً لمعرفة ما لدى Apple في المتجر.