تحرير 63 محضراً تموينياً بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالإستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون والسماح لأي مخالف يخفى سلعة، بغرض المضاربة أو الإحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 63 مخالفة منها، 55 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ).

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر ( بيع بأزيد من السعر المقرر – صلاحية - مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر )، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.