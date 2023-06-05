الإثنين 05 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

علاج 446 رأس ماشية وأغنام بمركز سمالوط بالمنيا

المنيا
المنيا

 نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا،  عدداً من القوافل البيطرية والعلاجية ، بمركز ومدينة  سمالوط شمال المحافظة ، تنفيذاً لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا .

وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة على مستوي المحافظة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة ، وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن القوافل تم تنظيمها بمركز سمالوط وفقاً لبرنامج زمني محدد لتقديم الخدمات البيطرية من رش و تجريع و علاجات للأمراض التناسلية والعقم و علاجات للحيوانات و إجراء عمليات جراحية كبري و صغري بالمجان .

 حيث أسفرت القوافل عن علاج باطني وكشف سونار وحالات تناسلية لـ (120) من الأبقار والاغنام ورش (250 ) رأس ماشية ، وتسجيل وترقيم (65) من الأبقار، بالإضافة إلى علاج وجراحة (11) رأس من الأغنام والماعز، وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن القوافل البيطرية العلاجية، هي نِتاج تضافر جُهود عِدة جِهات في الوزارة .

وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربين في القُرى والنجوع الأكثر إحتياجًا، لافتاً ، إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية.

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