علاج 446 رأس ماشية وأغنام بمركز سمالوط بالمنيا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عدداً من القوافل البيطرية والعلاجية ، بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، تنفيذاً لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا .

وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة على مستوي المحافظة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة ، وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن القوافل تم تنظيمها بمركز سمالوط وفقاً لبرنامج زمني محدد لتقديم الخدمات البيطرية من رش و تجريع و علاجات للأمراض التناسلية والعقم و علاجات للحيوانات و إجراء عمليات جراحية كبري و صغري بالمجان .

حيث أسفرت القوافل عن علاج باطني وكشف سونار وحالات تناسلية لـ (120) من الأبقار والاغنام ورش (250 ) رأس ماشية ، وتسجيل وترقيم (65) من الأبقار، بالإضافة إلى علاج وجراحة (11) رأس من الأغنام والماعز، وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن القوافل البيطرية العلاجية، هي نِتاج تضافر جُهود عِدة جِهات في الوزارة .

وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربين في القُرى والنجوع الأكثر إحتياجًا، لافتاً ، إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية.