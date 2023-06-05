حبس عامل ضرب رأس شقيقته بالشومة

أمرتْ النيابةُ العامةُ بجنوبِ الجيزة، اليوم الاثنين، بحبسِ عاملِ 4 أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، لاتهامهِ بالتسببِ في قتلِ شقيقتهِ "أمل.م " 40 عامًا، بمركزِ أطفيحْ جنوبَ الجيزةَ.

وكشفتْ تحقيقاتُ نيابةُ جنوبَ الجيزة، أنَ المتهمَ تعديَ على شقيقتهِ بالضربِ، بعدَ نشوبِ مشاجرةٍ كلاميةٍ حولَ الخلافاتِ على توزيعِ الميراثِ.

وأفادتْ التحقيقاتُ أنَ المجنيَ عليهِا مريضةُ قلبٍ وقامَ المتهمُ بالتعدي عليها بالضربِ بـ"شومة" حتى سقطتْ مغشياً عليها في حالةِ إعياءٍ ، وتمَ نقلها للمستشفى لتلقي العلاجِ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى ، وتمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ .

فيما أمرتْ النيابةُ بتوقيعِ الصفةِ التشريحيةِ لجثمانِ المجنيِ عليها لمعرفةِ أسبابِ الوفاةِ ، والتصريحُ بدفنها عقبَ اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغٌ لضباطِ مباحثِ مركزِ شرطةِ أطفيحْ منْ مستشفى أطفيحْ المركزيِ بوصولِ ربةِ منزلِ جثةٍ هامدةٍ وبها آثارُ ضربٍ في جسدها ، على الفورِ انتقلَ رجالُ المباحثِ لمكانِ الحادثِ وبالفحصِ تبين وجود جثةِ "أمل م . ا ، 40 عاما.

وبعملَ التحرياتِ تبينَ أنَ شقيقَ المجنيِ عليها تعدى عليها بالضربِ حتى سقطتْ في حالةِ إعياءٍ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى لتلقي العلاجِ .

وتمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ، وتحررَ المحضرَ اللازمَ وتولتْ النيابةُ التحقيقاتِ

ونصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.