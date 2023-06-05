سايشيلد تكشف تطورات جديدة في مؤتمر Caisec لأمن المعلومات

قال المهندس عمر الشربيني، مدير قطاع تطوير العماليات بشركة سايشيلد، إن الشركة تفتخر بمشاركتها الثانية في مؤتمر ومعرض caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني، حيث يتميز المؤتمر بجمع كوكبة كبيرة من مختلف تخصصات شركات أمن المعلومات تحت سقف واحد.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني في دورته الثانية والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز، أن الشركة تشهد تطورات متلاحقة فيما يخص خدمة مجال أمن المعلومات بمختلف مجالاته.

ويرى الشربيني أن جميع القطاعات على اختلاف اهتماماتها بأمن المعلومات، مضطرة بأكملها للإنفاق على تأمين المعلومات بشكل أو بآخر بينما يختلف حجم الاستثمار والانفاق على تأمين المعلومات حسب اهتمام الجهة وعنايتها بما لديها من معلومات واجبة الحماية، وهناك مؤسسات تضطر إلى اللجوء لحماية المعلومات بعد تعرضها لهجمات سيبرانية.

بينما أكد أن إجراءات التأمين قد تكون أبسط كثيراً مما يظنه الكثيرون، لذلك يجب الاعتماد على مستشار أمن معلومات لتحديد طريقة التأمين المثلى بأقل تكلفة ممكنة وبعد تحديد نقاط الضعف ومصادر المخاطر المتوقعة.

وتنطلق النسخة الثانية من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري 2023، بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 100 متحدث بينهم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الأمن السيبراني الأهم على مستوى المنطقة والعالم.